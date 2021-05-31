Ожидается большой разговор: Путин выступит на ПМЭФ-2021

Подробности касательно выступления российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ-2021: собравшиеся услышат "объёмную" речь, также будет проведена встреча с представителями мировых СМИ, сообщает "Россия-24".

Напомним, что ПМЭФ, или Петербургский международный экономический форум, распахнёт свои двери 2 июня и продлится до 5 июня. Местом проведения выбран "Экспофорум". В 2020 году ПМЭФ решено было отменить из-за коронавирусной угрозы.

"В петербургском форуме помимо президента будут также участвовать эмир Катара [Тамим бин Хамад Аль Тани] и канцлер Австрии [Себастьян Курц]. Ожидается и большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также предстоит общение президента с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами", — уточняет "Россия 24".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.