Со 2 по 4 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится серия мероприятий Правительства Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
3 июня планируется проведение совместного делового завтрака Правительства Москвы и Российской академии наук "Развитие современного города. Как быть устойчивым к глобальным вызовам и рискам" и деловой сессии "Инвестиции в Москву. Возможности для всех".
На деловом завтраке представители академического сообщества, деловых кругов и органов исполнительной власти города Москвы обсудят ключевые проблемы городского развития и методы их решения. В частности, будет рассмотрен столичный опыт борьбы с пандемией COVID-19 и её последствиями.
В рамках деловой сессии, посвященной особенностям инвестиционного климата Москвы и перспективам развития международного делового сотрудничества, выступит Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.
В мероприятиях Правительства Москвы на ПМЭФ-2021 также примут участие руководители иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации.
В ходе Официального приема организационного комитета ПМЭФ, посвященного открытию Форума, состоится IV торжественная церемония вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award).
Учредителями Премии являются
Премия присуждается за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству.
В Экспертный совет премии входят
Ранее премией были награждены
Делегация Правительства Москвы также примет участие в основной деловой программе ПМЭФ-2021.
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