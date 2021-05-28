Правительство Москвы примет участие в ПМЭФ-2021

Со 2 по 4 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится серия мероприятий Правительства Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Деловой завтрак Правительства Москвы и РАН

3 июня планируется проведение совместного делового завтрака Правительства Москвы и Российской академии наук "Развитие современного города. Как быть устойчивым к глобальным вызовам и рискам" и деловой сессии "Инвестиции в Москву. Возможности для всех".

На деловом завтраке представители академического сообщества, деловых кругов и органов исполнительной власти города Москвы обсудят ключевые проблемы городского развития и методы их решения. В частности, будет рассмотрен столичный опыт борьбы с пандемией COVID-19 и её последствиями.

Выступление Сергея Черёмина

В рамках деловой сессии, посвященной особенностям инвестиционного климата Москвы и перспективам развития международного делового сотрудничества, выступит Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.

В мероприятиях Правительства Москвы на ПМЭФ-2021 также примут участие руководители иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации.

Вручение Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности

В ходе Официального приема организационного комитета ПМЭФ, посвященного открытию Форума, состоится IV торжественная церемония вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award).

Учредителями Премии являются

Торгово-промышленная палата Российской Федерации,

АНО "Московский центр международного сотрудничества"

и издательский дом "Коммерсантъ".

Премия присуждается за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству.

В Экспертный совет премии входят

представители бизнес-сообщества,

органов государственной власти

и некоммерческих организаций.

Ранее премией были награждены

Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев,

президент Российской академии наук Александр Сергеев,

ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов,

директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Делегация Правительства Москвы также примет участие в основной деловой программе ПМЭФ-2021.