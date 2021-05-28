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Правительство Москвы примет участие в ПМЭФ-2021

Экономика

Со 2 по 4 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится серия мероприятий Правительства Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Правительство Москвы примет участие в ПМЭФ-2021

Деловой завтрак Правительства Москвы и РАН

3 июня планируется проведение совместного делового завтрака Правительства Москвы и Российской академии наук "Развитие современного города. Как быть устойчивым к глобальным вызовам и рискам" и деловой сессии "Инвестиции в Москву. Возможности для всех".

На деловом завтраке представители академического сообщества, деловых кругов и органов исполнительной власти города Москвы обсудят ключевые проблемы городского развития и методы их решения. В частности, будет рассмотрен столичный опыт борьбы с пандемией COVID-19 и её последствиями.

Выступление Сергея Черёмина

В рамках деловой сессии, посвященной особенностям инвестиционного климата Москвы и перспективам развития международного делового сотрудничества, выступит Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин.

В мероприятиях Правительства Москвы на ПМЭФ-2021 также примут участие руководители иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации.

Вручение Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности

В ходе Официального приема организационного комитета ПМЭФ, посвященного открытию Форума, состоится IV торжественная церемония вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award).

Учредителями Премии являются

  • Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
  • АНО "Московский центр международного сотрудничества"
  • и издательский дом "Коммерсантъ".

Премия присуждается за вклад в стимулирование внешнеэкономических отношений и продвижение имиджа России как страны, открытой к международному партнерству.

В Экспертный совет премии входят

  • представители бизнес-сообщества,
  • органов государственной власти
  • и некоммерческих организаций.

Ранее премией были награждены

  • Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев,
  • президент Российской академии наук Александр Сергеев,
  • ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов,
  • директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Делегация Правительства Москвы также примет участие в основной деловой программе ПМЭФ-2021.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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