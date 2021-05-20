Осуждаем. Ответ будет: МИД РФ о высылке дипломата из СМ

Ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии обязательно последует. Манёвр Скопье можно охарактеризовать как "немотивированный", и он отразится на отношениях РФ и СМ.

Напомним, что ранее стало известно о решении выслать российского дипломата из СМ в связи с тем, что он вёл себя не так, как ожидала страна пребывания. Ноту, касающуюся объявления россиянина non grata, уже получил посол РФ в республике Сергей Баздникин.

"14 мая в отношении российского диппредставительства в Северной Македонии был предпринят недружественный акт. Один из дипломатов был объявлен местными властями "persona non grata". Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют", — указано в заявлении на сайте МИД РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.