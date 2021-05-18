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Зеленскому напомнили про платежи за квартиру, идущие "оккупантам"

Политика

Удивительный факт: пока президент Украины Владимир Зеленский активно пиарит "Крымскую платформу" в частности и вопрос Крыма в целом, за квартиру его жены, расположенную в Крыму, исправно поступают платежи по коммуналке.

Зеленскому напомнили про платежи за квартиру, идущие "оккупантам"

Напомним, что "Крымская платформа" намечена на 23 августа, прямо перед Днём независимости. Задумку уже успел оценить Александр Бедрицкий, кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра.

Касательно недвижимости семьи Зеленского высказался через "ВКонтакте" глава республики Крым Сергей Аксёнов. Он отметил, что "заботу" Киева о Крыме, выразившуюся, в частности, в энергетической, транспортной и прочих блокадах, "оценили" все жители региона.

"Зеленский, правда, не уточнил, что именно делает киевский режим, поэтому стоит напомнить. Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации.

Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его "заботу" и его "защиту", — написал Аксёнов.

Кроме того,

"Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с "оккупацией"?", — задался вопросом Аксёнов.

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Зеленский о ненависти к России. «Деоккупация и реинтеграция». Зачем нужна крымская платформа?
Автор: Константин Шапров
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