Зеленскому напомнили про платежи за квартиру, идущие "оккупантам"

Удивительный факт: пока президент Украины Владимир Зеленский активно пиарит "Крымскую платформу" в частности и вопрос Крыма в целом, за квартиру его жены, расположенную в Крыму, исправно поступают платежи по коммуналке.

Напомним, что "Крымская платформа" намечена на 23 августа, прямо перед Днём независимости. Задумку уже успел оценить Александр Бедрицкий, кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра.

Касательно недвижимости семьи Зеленского высказался через "ВКонтакте" глава республики Крым Сергей Аксёнов. Он отметил, что "заботу" Киева о Крыме, выразившуюся, в частности, в энергетической, транспортной и прочих блокадах, "оценили" все жители региона.

"Зеленский, правда, не уточнил, что именно делает киевский режим, поэтому стоит напомнить. Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его "заботу" и его "защиту", — написал Аксёнов.

Кроме того,

"Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с "оккупацией"?", — задался вопросом Аксёнов.

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