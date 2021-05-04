В Крыму назвали "зачинщиков" саммита "Крымская платформа"

Саммит "Крымская платформа", который столь активно "пиарит" Киев, на самом деле является заокеанской задумкой. За данной идеей стоит Вашингтон, считает постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Напомним, что "Крымская платформа" запланирована Киевом на 23 августа. Дата выбрана не случайно — 24 августа Украина будет праздновать День независимости. Ключевой аспект саммита — обсуждение способов "возвращения" Крыма.

Ранее, по данным главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, стало известно об участии в саммите представителей США. Также Украина предложила приехать на саммит Турции, Канаде, Великобритании и странам Евросоюза.

"Здесь нет ничего удивительного. Роль США в создании "Крымской платформы" — главная. Они и есть зачинщики и идеологи всей этой истории", — отметил для РИА "Новости" Мурадов.

Эксперт отметил, что к задачам организаторов "Крымской платформы" относятся в том числе провокации по поводу Крыма.

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