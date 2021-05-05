США выдают себя за главного хранителя демократии во всём мире. Однако жители 53 стран считают, что Штаты представляют собой для неё большую угрозу, чем Китай и Россия.
В опросе, проведённом по заказу фонда "Альянс демократий", приняли участие 50 тысяч человек из 53 стран. Опрос проводился с февраля по апрель текущего года, пишет The Guardian.
Так, 44% опрошенных считают, что США угрожают демократии в их странах. Угрозу со стороны Китая ощущают только 38%, со стороны России — 28%.
При этом за последний год угроза со стороны США усилилась, показатель увеличился с +6 до +14. Сильнее всего он вырос в Германии (+20) и Китае (+16). В числе стран, жители которых негативно относятся к США, присутствуют не только Россия и Китай, но и европейские страны.
Издание полагает, что результаты этого опроса будут неприятными для министров иностранных дел "Большой семёрки", которые на переговорах в Лондоне приняли на себя роль защитников демократии и противников автократии.
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