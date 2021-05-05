США несут большую угрозу демократии, чем Китай или Россия

США выдают себя за главного хранителя демократии во всём мире. Однако жители 53 стран считают, что Штаты представляют собой для неё большую угрозу, чем Китай и Россия.

В опросе, проведённом по заказу фонда "Альянс демократий", приняли участие 50 тысяч человек из 53 стран. Опрос проводился с февраля по апрель текущего года, пишет The Guardian.

Так, 44% опрошенных считают, что США угрожают демократии в их странах. Угрозу со стороны Китая ощущают только 38%, со стороны России — 28%.

При этом за последний год угроза со стороны США усилилась, показатель увеличился с +6 до +14. Сильнее всего он вырос в Германии (+20) и Китае (+16). В числе стран, жители которых негативно относятся к США, присутствуют не только Россия и Китай, но и европейские страны.

Издание полагает, что результаты этого опроса будут неприятными для министров иностранных дел "Большой семёрки", которые на переговорах в Лондоне приняли на себя роль защитников демократии и противников автократии.

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