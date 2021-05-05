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Сенатор рассказал о "неуместном шантаже" Киева по Крыму

Политика

Вопрос касательно водоснабжения Крыма практически решён, так что попытки Киева использовать данную тему для шантажа неуместны. Об этом рассказал сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Сенатор рассказал о "неуместном шантаже" Киева по Крыму

Напомним развитие событий: экс-глава украинского МИД Павел Климкин объяснил, как можно "надавить" на Москву по части "Крымского вопроса". Он отметил, что подача с украинской территории воды в Крым фактически станет "признанием" его российским, так что ситуацию с водой нужно использовать для "давления".

"Вопрос устойчивого водоснабжения Крыма фактически решён, и с каждым годом ситуация в этой части будет только улучшаться.

Со временем водообеспечение Крыма будет намного качественней, чем в самой Украине. Поэтому шантаж и ультиматумы Киева насчёт водной блокады неуместны", — оценил данный подход Цеков для РИА "Новости".

Мысли о том, что через водную блокаду можно снова получить контроль над Крымом, примитивны и наивны, заключил сенатор.

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Вода в Крыму. Бахчисарайское водохранилище #вода​ #крым​ #водохранилище​
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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