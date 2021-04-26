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Срок, труд, БАМ: эксперт оценила идею привлечь заключённых на стройки

Политика

Идея, которая "поможет" строить БАМ (Байкало-Амурскую магистраль) и Транссиб, применяя труд заключённых, весьма спорна. Хотя бы потому, что заключённых могут заставить работать бесплатно и в ужасных условиях.

Срок, труд, БАМ: эксперт оценила идею привлечь заключённых на стройки

Напомним, что ранее власти задумали, словно пройдя по временной спирали, снова привлечь к труду на БАМе и Транссибе заключённых. Вопрос прорабатывают сразу в нескольких ведомствах, итоги станут известны к 14 мая. "Общественная служба новостей" решила проконсультироваться касательно данной идеи у юриста "Комитета по предотвращению пыток" Ольги Садовской.

Уточняется, что в стране — нехватка кадров, которую поможет частично "закрыть" привлечение заключённых. Причина "кадрового голода" проста: работы много, а из-за пандемии не все мигранты смогли приехать в страну на заработки.

"На любом масштабном строительстве есть низкоквалифицированная рабочая сила и высококвалифицированная. Но здесь вопрос не в том, насколько это будет эффективно.

Если это заключённые — это должен быть не рабский труд и не принуждение к труду. Должны быть такие же условия труда, как для свободных людей: по желанию и оплачиваться в соответствии с рыночными оценками. В том, что всё будет так, у меня есть очень большие сомнения.

Я не могу сказать, будет ли это по типу ГУЛАГа или Беломорканала. Но могу сказать, как должно быть. С учётом того, что права заключённых у нас соблюдаются очень плохо, у меня есть большие сомнения, что всё будет организовано правильно.

Я считаю, что если будет организована система "день за два” [день работы засчитывается, как два дня отбытия наказания], но при этом не будет оплаты или хороших условий труда — это тоже будет рабским трудом.

Даже если будет день за два, день за пять, день за шесть без всяких нормативов", — заявила она.

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БАМ: что сейчас происходит на знаменитой магистрали
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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