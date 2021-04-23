Захарова о ЕС и вакцинах: "Политизация связала руки"

Европейский союз, пытаясь провести вопрос с вакцинами по политическим рельсам, потерял огромное количество времени. Можно говорить о деконструкции понятия "лидер": многие политики, заявлявшие ранее о том, что они "лидеры мира", дискредитировали сами себя.

Мария Захарова

Комментарий по ситуации с вакцинами в ЕС представила для RT на немецком официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что вопрос политизирован, и призвала быть реалистами.

"Давайте тоже будем реалистами и скажем, что Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки", — уверена Захарова.

Плакат о коронавирусе в немецком Бонне

Еврочиновники, продолжила она, просто-напросто "связали руки" как коммерсантам, так и промышленникам. Кроме того, Запад в целом испытал очень большие проблемы в плане противостояния коронавирусу.

"Неспособность противостоять не какой-то всемирной катастрофе, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Да, мир, наверное, не сталкивался с остановкой самолётов и с перекрытием границ такого масштаба, но мир сталкивался с пандемиями и ранее. И оказалось, что лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются", — отметила Захарова.

Ни отдельные страны ЕС (вроде Франции и Германии), ни объединение в целом, ни даже Штаты так и не смогли предложить миру что-то, что могло бы стать "образцом преодоления пандемии".

"Они просто, к сожалению, не справились с этой задачей ни в экономическом плане, ни в социальном плане, ни в плане разработки и внедрения вакцин так, как это делал бы настоящий лидер", — резюмировала Захарова.

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