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"В худших традициях жанра": МИД об очередном "хакерском докладе" США

Политика

Новый доклад от американских экспертов, в котором обрисованы киберугрозы со стороны России, оценили в российском МИД. По мнению представителей министерства, конкретных доказательств Штаты не привели, зато на обвинения не поскупились.

"В худших традициях жанра": МИД об очередном "хакерском докладе" США

Комментарий в МИД предоставили для РИА "Новости", отметив, что Россию в новом документе определили как "ведущую угрозу для США". Однако с учётом того, что доказательств нет, можно сказать: Россия с тем же успехом могла бы обвинить в подобных действиях Штаты.

"В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии.

С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур", — заявили в МИД.

Подобные заявления о США — повод нарастить бюджет разведки. Кроме того, такая "мегафонная дипломатия" преследует простую цель — отвлечь внимание людей на некоего внешнего "противника", не давая сосредоточиться на проблемах внутри страны.

"Культивирование образа врага в лице России для решения собственных внутренних проблем — классический приём, отработанный еще в годы холодной войны", — подчеркнули в министерстве.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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