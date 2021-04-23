Медведев рассказал о "роковых решениях", холодной войне и хамстве

Вашингтону важно понять, что его «роковые решения» дадутся ему огромной ценой. Как можно говорить о каких-либо «победах», если итоговый ущерб от действий, которые к ним привели, ставит под вопрос само существование победившей стороны?

Рассказать о «роковых решениях» и США решил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своём материале, опубликованном на РИА «Новости», он подчеркнул: если раньше отношения между Россией и США можно было охарактеризовать словом «соперничество», то теперь подходит «конфронтация».

По факту, обе стороны снова оказались словно в эпохе холодной войны. Причём санкции и взаимные угрозы опасны не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира.

«И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела? Таких момента три. Во-первых, осознание цены "рокового решения". Если ущерб от победы будет настолько большим, что поставит вопрос о дальнейшем существовании победителя, то это не победа. Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы.



И, в-третьих, самое важное. Не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы. Готовность отказаться от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус», - пишет Медведев.

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