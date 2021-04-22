В Госдуме обсудят вопрос "автоматических" пенсий

Очередные новшества для россиян обсуждают в Госдуме: на второе чтение пойдёт законопроект, согласно которому некоторые пенсии россияне станут получать, не подавая заявлений, то есть в автоматическом режиме.

Данные приводит "Парламентская газета". Беззаявительный порядок планируют ввести для:

страховых и социальных пенсий по инвалидности;

социальных надбавок, предоставляемых регионами;

любых страховых пенсий в случае их увеличения.

Уточняется и схема работы: например, данные из федерального реестра инвалидов должны будут за пять дней дойти до ПФР. В ПФР среагируют и направят человеку извещение о том, что ему назначена пенсия.

Также в ПФР обязаны будут информировать всех россиян от 45 лет о том, какой именно размер пенсии их ждёт, причём делать это не единожды, а раз в три года.

Дополнительно законопроект предусматривает так называемую презумпцию согласия на увеличение пенсии.

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