Жизнь по средствам: эксперт об идее Путина с замещением кредитов

В своём послании Владимир Путин озвучил такую идею: если задолженность региона по коммерческим кредитам превышает 25% дохода, то "центр" заместит эту задолженность кредитами из бюджета.

Насколько оправдана и полезна для регионов данная мера? Комментарий для "Правды.Ру" дал Дмитрий Журавлёв, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук.

Внимание к деталям: что было дальше?

Журавлёв отмечает: мера оправдана и полезна, но не как "самостоятельная единица", а в совокупности с озвученным далее решением.

Дело в том, что если обозначить мысль о замещении и поставить на этом точку, разъясняет эксперт, выйдет следующая картина: все, кто берут кредиты, а потом тратят их не туда, куда нужно, оказывается, молодцы. А живущие по средствам остаются без денег.

"Таким образом мы поощряем региональные иждивенчества. Но там была вторая мера, которая меня очень обрадовала. Это так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты, у которых процент ещё ниже, а сроки погашения ещё больше. Их в первую очередь будут получать те регионы, у которых не было коммерческих кредитов. Таким образом мы стимулируем желание регионов жить по средствам", — разъяснил Журавлёв.

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