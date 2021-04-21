В своём послании Владимир Путин озвучил такую идею: если задолженность региона по коммерческим кредитам превышает 25% дохода, то "центр" заместит эту задолженность кредитами из бюджета.
Насколько оправдана и полезна для регионов данная мера? Комментарий для "Правды.Ру" дал Дмитрий Журавлёв, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук.
Журавлёв отмечает: мера оправдана и полезна, но не как "самостоятельная единица", а в совокупности с озвученным далее решением.
Дело в том, что если обозначить мысль о замещении и поставить на этом точку, разъясняет эксперт, выйдет следующая картина: все, кто берут кредиты, а потом тратят их не туда, куда нужно, оказывается, молодцы. А живущие по средствам остаются без денег.
"Таким образом мы поощряем региональные иждивенчества. Но там была вторая мера, которая меня очень обрадовала.
Это так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты, у которых процент ещё ниже, а сроки погашения ещё больше. Их в первую очередь будут получать те регионы, у которых не было коммерческих кредитов.
Таким образом мы стимулируем желание регионов жить по средствам", — разъяснил Журавлёв.
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