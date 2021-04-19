Путин примет участие в онлайн-саммите по климату

Новости из Кремля: президент РФ Владимир Путин примет участие в климатическом саммите, придуманном властями США. Российский лидер выступит в формате видеоконференции.

Данные сообщили в кремлёвской пресс-службе: Путин выступит 22 апреля и расскажет о том, какие подходы выбрала Россия в контексте рассматриваемых проблем глобальных климатических изменений.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — указано в сообщении.

Напомним, что на саммит приглашены 40 мировых лидеров, в их числе — председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США Джо Байден неоднократно подтвердил, что приглашает Путина, в том числе — в ходе телефонной беседы.

Ожидается, что саммит продлится с 22 по 23 апреля, на нём мировые лидеры попробуют найти варианты консолидации усилий по борьбе с вредными выбросами.

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