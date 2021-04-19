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"Бульканье — и ни одного ответа": о трёх президентах и одном покушении

Политика

Новые подробности о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация об этом стала одной из тем беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Бульканье — и ни одного ответа": о трёх президентах и одном покушении

Напомним, что ранее (согласно данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ) стало известно о задержании двух человек, которые якобы готовили военный переворот и устранение Лукашенко. Уже известны их имена — это:

  • Юрий Зенкович (гражданство Белоруссии и США);
  • Александр Федута (гражданство Белоруссии).

"Да, [обсуждали]", — сообщил Песков в ответ на прямой вопрос о том, беседовали ли об этом случае Путин и Байден.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос касательно возможной причастности к подготовке покушения американской администрации, отметив лишь, что:

"…всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на своё усмотрение".

Также по ситуации высказался ранее и Лукашенко: он сообщил, что "благодарен Путину" и удивлён поведению представителей США.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы.

Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа.

Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", — сказал Лукашенко, видео с его выступлением привёл канал ОНТ.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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