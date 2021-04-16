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Тактика внедрения: как Мишустин предложил улучшить медицину РФ

Политика

Российская система здравоохранения вполне созрела для внедрения в неё различных цифровых решений. Поэтому важно активизировать работы по данному направлению: в итоге граждане страны смогут оперативнее решать свои проблемы.

Тактика внедрения: как Мишустин предложил улучшить медицину РФ

О "цифровизации" здравоохранения рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Важно более активно внедрять цифровые методы в систему здравоохранения, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, повышать качество и доступность медицинской помощи для наших граждан", — высказался он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

Например, отметил Мишустин, стоит задуматься о:

  • телемедицинских консультациях;
  • наблюдением за амбулаторными пациентами в удалённом режиме;
  • введении электронных больничных листов;
  • введении электронных рецептов.

Подобные решения, уверен премьер, помогут развить доступность медицинской помощи и её комфорт для людей.

Работа, продолжил Мишустин, уже идёт: например, существуют разнообразные регистры пациентов.

"В том числе — [регистры] пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто был вакцинирован, а также регистр граждан, у которых есть право на бесплатное лекарственное обеспечение.

Система позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств, чтобы льготники получали их вовремя. Это очень важный вопрос и высокая ответственность", — заключил он.

Также в правительстве, пояснил премьер, заняты работой, которая поможет модернизировать первичное звено здравоохранения. В частности, важно провести ремонт множества зданий, купить важное оборудование, обеспечить медиков транспортом. На эти цели, привёл цифры Мишустин, выделят не менее 500 млрд за 5 лет, 90 млрд поступят уже в 2021 году.

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МЕДИЦИНА СИГНАЛИТ МИШУСТИНУ, ГОЛИКОВОЙ, ТЕКСЛЕРУ!!! 06.11.2020
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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