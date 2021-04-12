Взрыв на иранском ядерном объекте: комментарий МИД РФ

Официальный комментарий касательно инцидента на иранском заводе по обогащению урана представили в МИД РФ. Москва надеется, что инцидент не станет причиной для срыва работы по СВПД.

Напомним об инциденте: 11 апреля из Ирана пришли новости о том, что на заводе по обогащению урана случились проблемы в электросетях, спровоцировавшие взрыв. Позже Тегеран заявил, что к проблемам причастен Израиль, и пообещал "ответить".

"Внимательно следим за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей в связи с ситуацией на заводе по обогащению урана в Натанзе, где произошёл серьёзный инцидент. Уверены, что его причины будут тщательно расследованы иранской стороной", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва надеется, что инцидент не станет своеобразным "подарком" для всех, кто не хотел бы продолжения работы по СВПД. На венской площадке, напомнила Захарова, как раз идёт активная работа по "реанимации" этих соглашений.

"В данной ситуации вызывают беспокойство не только угрозы ядерной и радиационной безопасности, с которыми специалисты ИРИ сумели своевременно и профессионально справиться. Если подтвердится, что за этим происшествием стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения", — отметила Захарова.

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