"Не до войны": Иран не ответит на "атаку" Израиля, уверен эксперт

Несмотря на то, что власти Ирана ранее заявили о том, что "ответят на атаку" Израиля, дальше слов дело не пойдёт. Причина — в желании избавиться, наконец, от санкций и постараться активизировать "заигрывания" с США.

О ситуации вокруг Ирана, Израиля и "ответа на атаку" рассказал "Общественной службе новостей" политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Напомним, что ранее из Тегерана лился поток риторики о "мести" и ответе за "терроризм на земле Ирана".

"Терроризмом" был назван инцидент в энергосистеме иранского завода по обогащению урана — в Тегеране уверены, что за ним стоят представители Израиля. Однако ждать реальных действий не стоит, уверен эксперт.

"Пока не будет открытого нападения — никакого силового ответа Израилю не будет. Ирану сейчас не до войны. Они ждут снятия санкций и активно заигрывают с американцами, так что ничего такого нет. Это не первый раз, когда Израиль пытается помешать Ирану. В ходе диверсий, например, Израиль выкрадывал у них документы и много чего другого делал. Поэтому пока не будет открытого нападения — никакого силового ответа Израилю не будет. Тем более, на сегодняшний день у иранского руководства нет людей, способных пойти на такой шаг", — считает Багдасаров.

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