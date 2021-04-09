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Финал "нефтеномики": в Минэнерго предупредили о падении спроса на нефть

Политика

Продолжают звучать "тревожные звоночки" для российской нефтяной промышленности. Ранее эксперты сообщали о проблемах с запасами рентабельной нефти — теперь же оказалось, что "нефтянка" в целом близка к тому, чтобы исчерпать свой потенциал.

Финал "нефтеномики": в Минэнерго предупредили о падении спроса на нефть

Документ, который оказался в распоряжении ТАСС, представляет собой проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. Его авторы — эксперты Минэнерго РФ, и картину они рисуют не слишком оптимистичную.

Как оказалось, "предвестников" проблем сразу несколько, а именно:

  • изменение структурного характера ресурсной базы;
  • ограниченный экспортный потенциал;
  • воздействие "зелёных" факторов.

"Ожидается также ужесточение условий, увеличение стоимости и числа отказов в кредитовании новых нефтедобывающих проектов со стороны международных и европейских финансовых институтов", — указано в документе.

Проще говоря, добывать нефть станет сложнее, а покупать её будут меньше. Уже к 2025 году возможен "провал" в экспорте нефти на 3,5%, а к 2030 этот показатель достигнет 9,9%. Через 20 лет покупателям понадобится примерно на 25,7% меньше нефти, резюмируют авторы.

"Вероятность реализации рассматриваемого риска постоянно увеличивается, В 2020 году был объявлен целый ряд амбициозных планов по декарбонизации со стороны компаний и государственных органов ключевых стран — потребителей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе стран ЕС и Северо-Восточной Азии.

Нефтяной отрасли России необходимо готовится к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса", — уточняется в документе.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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