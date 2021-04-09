Пушков: "В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО, как на символ мощи"

Регулярные заявления Киева о том, что Украина желает вступить в НАТО, могут обернуться большими проблемами. Дело в том, что если Украина всё-таки вступит в блок, она сделает решающий шаг к потере Донбасса.

Комментарий касательно курса Киева на НАТО дал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путём" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате", — написал он в Twitter.

Киев, добавил Пушков, практически молится на НАТО, однако альянс не станет фактором, который поможет вернуть Донбасс.

"В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс", — резюмировал он.

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