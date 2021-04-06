В МИД РФ объяснили, чем должны озаботиться США в ситуации с Донбассом

Новости из МИД России: успешно прошли контакты с представителями США касательно ситуации в Донбассе. Данные по итогам общения дипломатов США и РФ представил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, их приводит ТАСС.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", — сообщил Рябков.

Замглавы МИД напомнил, что политика Киева в вопросе Донбасса становится всё более провокационной и вызывающей. При этом США и прочие "западные покровители" Украины такую политику поддерживают.

"В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", — заключил Рябков.

Напомним, что в Госдепе США ранее заявили, что доверяют данным украинских властей о "манёврах" российских войск в приграничных районах. Также Вашингтон попросил Москву избегать эскалации ситуации.

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