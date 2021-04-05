Время опережающего роста: Путин дал команду увеличить доходы населения

Новое поручение от президента РФ Владимира Путина: настало время устроить "опережающий рост доходов" для жителей всех регионов, которые "отстали" по социально-экономическим показателям.

Данные стали известны благодаря сайту Кремля: президент пообщался с членами правительства и сформировал целый ряд поручений, в число которых попал и "опережающий рост доходов",

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", — указано в документе.

Задумка, бесспорно, прекрасная: однако цифры, от которых придётся отталкиваться чиновникам, внушают опасения. Например, по данным "Левада-Центра" (признан иностранным агентом решением Минюста РФ) в качестве прожиточного минимума россияне хотели бы получать 24,6 тысячи рублей, а получают 11 653 рубля.

Также аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали уровень "затягивания поясов" в 2020 году: в среднем каждый россиянин потратил на 20,2 тысячи меньше, чем годом ранее. Не радует и Росстат: реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года примерно сравнялись с таковыми в 2010 году, при этом случился более чем двукратный спад потребления.

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