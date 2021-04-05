Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правда ли, что смех продлевает жизнь?
Новая система ограничения скорости увеличит количество штрафов
"Мы отнюдь не захлопываем дверь": МИД РФ о сложностях в ракетной сфере
"Уфа" назвала тренера, который подготовит команду к матчу с "Ахматом"
Эксперт: новые дорожные знаки неэффективны
Диетологи раскрыли полезные свойства сгущённого молока для мышц
Судья потерял семь зубов после попадания шайбы в лицо
В России ужесточат правила медосмотра призывников
На курорте "Роза Хутор" заботятся о диких животных

Кудрин знает, как быстро снизить уровень бедности в два раза

Экономика » Финансы » Деньги

Снизить уровень бедности в России в два раза можно и раньше 2030 года. Об этом на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопросы депутатов.

Кудрин знает, как быстро снизить уровень бедности в два раза

Он согласился с депутатами, что можно добиться этого в ближайшие годы, в том числе с помощью предложений Счётной палаты, направленной в правительство. При этом Кудрин не стал озвучивать, какие именно идеи были направлены, но подчеркнул, что они "вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели".

"Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий", — объяснил свой отказ Кудрин.

На прошлой неделе глава Счётной палаты, выступая в Совете Федерации, анонсировал отправку предложений по борьбе с бедностью в правительство. Тогда он говорил о необходимости выплачивать пособия всем нуждающимся семьям, а не только тем, у кого есть дети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бедные в России: сколько, почему, кто
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Правда ли, что смех продлевает жизнь?
Новая система ограничения скорости увеличит количество штрафов
"Мы отнюдь не захлопываем дверь": МИД РФ о сложностях в ракетной сфере
"Уфа" назвала тренера, который подготовит команду к матчу с "Ахматом"
Эксперт: новые дорожные знаки неэффективны
Диетологи раскрыли полезные свойства сгущённого молока для мышц
Судья потерял семь зубов после попадания шайбы в лицо
Итальянские святые могли творить чудеса
В России ужесточат правила медосмотра призывников
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Любовь Степушова Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе Любовь Степушова Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников