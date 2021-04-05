Кудрин знает, как быстро снизить уровень бедности в два раза

Снизить уровень бедности в России в два раза можно и раньше 2030 года. Об этом на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопросы депутатов.

Он согласился с депутатами, что можно добиться этого в ближайшие годы, в том числе с помощью предложений Счётной палаты, направленной в правительство. При этом Кудрин не стал озвучивать, какие именно идеи были направлены, но подчеркнул, что они "вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели".

"Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий", — объяснил свой отказ Кудрин.

На прошлой неделе глава Счётной палаты, выступая в Совете Федерации, анонсировал отправку предложений по борьбе с бедностью в правительство. Тогда он говорил о необходимости выплачивать пособия всем нуждающимся семьям, а не только тем, у кого есть дети.

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