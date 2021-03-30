В правительстве прокомментировали данные о грядущем росте цен на молоко

Информацию о том, что ко всем проблемам россиян может добавиться ещё и рост цен на молоко, опровергли в российском правительстве. По данным, поступившим из пресс-службы вице-премьера России Виктории Абрамченко, волноваться не стоит.

Напомним о развитии ситуации: ранее в "Известиях" прошла информация о том, что с 1 января 2022 года в стране настанут сложные времена, в том числе для производителей молока.

По сведениям издания, власти придумали следующее решение: производители обязаны будут утилизировать упаковку, при этом не уложившихся в нормативы якобы будут ждать экосборы по "удвоенному" тарифу. Это, по данным "Известий", приведёт к росту цен на молоко в пределах 15%.

"В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей [РОП] не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых. С 2022 года весь объём упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован", — подчеркнули пресс-службе аппарата вице-премьера.

Введение новой системы, дополнили для СМИ в пресс-службе, понадобились для того, чтобы снизить нагрузку на экосистему и на россиян. Дело в том, что сегодня жители страны выбрасывают огромное количество различных упаковок, а потом, по сути, оплачивают их утилизацию из своих кошельков.

"Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию. Новый "экологичный" подход и по экспертным оценкам, и по расчётам Минэкономразвития не привёдет к росту цен", — заключили в пресс-службе.