Рубль, демпфер, рынок: в Минэнерго разъяснили, почему дорожает бензин

Как известно, бензин в России дорожает вне зависимости от цен на нефть. О причинах того, почему же его цена постоянно растёт (причём без влияния на неё значительно снижающихся порой нефтяных котировок), рассказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

Сорокин, беседуя с изданием "Комсомольская правда", подчеркнул: рост обоснован как минимум тремя причинами:

1. Скачками курса рубля.

2. Эффектом от топливного "демпфера".

3. Факторами рынка.

"Первый фактор: бензин в России продаётся в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках её стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3 000 до 3 500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5 000 рублей за бочку", — рассказал Сорокин.

Касательно второго фактора: бензин дорожает менее "остро", чем нефть, цены на которую могут "скакать" на десятки процентов в течение буквально дня-двух. Именно поэтому получается удерживать рост цен на топливо от резкого "взлёта" — помогает в том числе демпфирующий механизм.

По поводу факторов рынка: бизнес, заявил Сорокин, обычно не слишком расположен к тому, чтобы снижать цены в рознице.

"К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", — добавил Сорокин.