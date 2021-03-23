Сын Михаила Круга получил партийный билет ЛДПР

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский вручил партийный билет сыну известного шансонье Михаила Круга и певицы Ирины Круг Александру.

"Обещали в конце года выдавать электронные паспорта, но мы вот уже. Поздравляю тебя", — сообщил Владимир Жириновский в поздравительной речи.

Как сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, недавно было обнаружено удостоверение помощника депутата на имя Михаила Круга. Эту информацию подтвердил Владимир Жириновский, указав на то, что певец был его помощником по делам культуры.

По словам лидера партии ЛДПР, песни Михаила Круга были близки народу и "ложились на душу".

Михаил Круг был известным исполнителем шансона, автором популярной песни "Владимирский централ". 1 июля 2002 года был убит в собственном доме в Твери. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не обнаружены.