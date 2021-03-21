Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что слова президента США Джо Байдена про президента РФ Владимира Путина были обращены не к российскому лидеру, а к американским избирателям. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"При этом вопрос, к кому обращался Байден? Он к Путину обращался? Думаю, что нет, потому что ему главное — показать своим избирателям, какой он батыр, такой вот настоящий… Другое (кроме избирателей) его не беспокоит", — сказал Лукьянов.
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