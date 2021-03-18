В Госдуме рассказали, почему Байден игнорирует Путина

Игнорирование американским лидером Джо Байденом предложения Владимира Путина поговорить в прямом эфире попыталась объяснить член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Она напомнила РИА "Новости", что в беседе Байден вполне способен забыть имя собеседника или даже о чем шел разговор. Но, например, на дебатах с Дональдом Трампом президент США общается вполне осознанно.

Ему "просто нечего сказать в ответ", полагает Панина. По ее мнению, у Байдена проблема с содержательной частью, и ему придется прибегать к услугам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки "с ее уникальной памятью и познаниями в географии".

Ранее обвинения Байдена в адрес Путина прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он считает, что попытки улучшить отношения РФ и США в текущей ситуации нереальны.