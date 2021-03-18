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Оскорбление, бормотание, занавес: мнение Пушкова о речи Байдена

Политика

Своё мнение о парадоксах работы американских властей представил член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что попытки улучшить отношения РФ и США в текущей ситуации нереальны.

Оскорбление, бормотание, занавес: мнение Пушкова о речи Байдена

Напомним, что президент США Джо Байден ранее выступил с резонансным заявлением касательно "российского влияния" на выборы в стране. Он сообщил, что "долго говорил" с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что тот "ответит".

Пушков сообщил, что считает заявление Байдена "прямым личным оскорблением" для Путина. Президент США захотел обострить ситуацию, причём резко, что на фоне заявлений других представителей США создало абсурдную ситуацию.

"Растерянное бормотание Псаки о "надежде на сотрудничество" перекрывается поведением президента США, который, по её же словам, не намерен сдерживаться в оценках России и её руководства. Занавес", — резюмировал сенатор в Telegram.

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Автор: Константин Шапров
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