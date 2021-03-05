Новыми громкими заявлениями порадовал общественность лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На этот раз политик решил уточнить сроки нахождения у власти российских лидеров и определить "нужные" и "ненужные" моменты.
По мнению Жириновского, "пределом" для лидеров страны стоит обозначить 10-летнее пребывание у власти, то есть 2 срока по 5 лет.
Политик упомянул также инциденты, случившиеся во время похорон Иосифа Сталина. Напомним, что в ходе прощания произошли трагические случаи, связанные с тем, что центр Москвы не смог вместить всех желающих увидеть тело вождя.
"Власти не ограничили допуск на дальних подступах и при этом плотно оцепили маршрут следования по центральным улицам, перекрыли боковые переулки военными грузовиками и не давали толпе растечься в разные стороны. Сзади продолжали напирать вновь прибывшие.
В результате много людей, оказавшихся в ловушке, погибли от сдавливания грудной клетки или были затоптаны", — приводит данные портал bbc. com.
Жириновский отметил, что события тех дней многие сегодня считают "примером народного уважения", хоть это и не так.
"Нам не нужны такие лидеры, на похоронах которых гибнут люди.
Нам нужны лидеры, которые управляют 10 лет. Не больше 2 сроков по 5 лет.
И никаких грандиозных похорон после. Почётная пенсия и тихие похороны много лет спустя в семейном склепе", — резюмировал Жириновский.
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