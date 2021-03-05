Жириновский объяснил, какие лидеры не нужны России

Новыми громкими заявлениями порадовал общественность лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На этот раз политик решил уточнить сроки нахождения у власти российских лидеров и определить "нужные" и "ненужные" моменты.

По мнению Жириновского, "пределом" для лидеров страны стоит обозначить 10-летнее пребывание у власти, то есть 2 срока по 5 лет.

Политик упомянул также инциденты, случившиеся во время похорон Иосифа Сталина. Напомним, что в ходе прощания произошли трагические случаи, связанные с тем, что центр Москвы не смог вместить всех желающих увидеть тело вождя.

"Власти не ограничили допуск на дальних подступах и при этом плотно оцепили маршрут следования по центральным улицам, перекрыли боковые переулки военными грузовиками и не давали толпе растечься в разные стороны. Сзади продолжали напирать вновь прибывшие. В результате много людей, оказавшихся в ловушке, погибли от сдавливания грудной клетки или были затоптаны", — приводит данные портал bbc. com.

Жириновский отметил, что события тех дней многие сегодня считают "примером народного уважения", хоть это и не так.

"Нам не нужны такие лидеры, на похоронах которых гибнут люди. Нам нужны лидеры, которые управляют 10 лет. Не больше 2 сроков по 5 лет. И никаких грандиозных похорон после. Почётная пенсия и тихие похороны много лет спустя в семейном склепе", — резюмировал Жириновский.