Жители Ставрополя собирают подписи за отставку мэра

Сложные погодные условия, которые привели к многочисленным проблемам в Ставрополе, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей. На портале change. org запущена петиция, ключевое требование которой — отставка мэра Ивана Ульянченко.

Напомним, что к обильным снегопадам власти Ставрополя оказались не готовы. Согласно данным из петиции, в городе практически не видно снегоуборочной техники, УК бездействуют, а водители и пассажиры общественного транспорта ежедневно теряют много часов в пробках.

"Тротуары никак не обрабатываются, и люди рискуют не дойти до работы без травм. Общественный транспорт работает с огромными перебоями. Весь месяц ситуация стоит на месте и никак не решается. Ульянченко периодически заявляет, что вся снегоуборочная техника брошена на уборку улиц, однако ни результата, ни самой техники не видно. Требуем отставки мэра Ставрополя Ивана Ульянченко!", — указано в документе.

В качестве замены жители хотят не "кабинетного работника", а компетентного руководителя, который сможет решить накопившиеся проблемы.

Обращение направлено как депутатам городской думы, так и губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.