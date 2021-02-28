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Володин предложил закрепить юридически данные депутатами обещания

Политика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов, данные избирателям.

Как сообщает РИА "Новости", спикер нижней палаты Парламента предложил закрепить обещания депутатов в законе или регламенте Госдумы.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", — цитирует агентство спикера Думы.

Володин считает, что данная мера позволит создать общий прозрачный массив предложений граждан, опираясь на который депутаты смогут выстраивать работы в Думе.

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Автор: Максим Щегольков
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