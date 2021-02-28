Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов, данные избирателям.
Как сообщает РИА "Новости", спикер нижней палаты Парламента предложил закрепить обещания депутатов в законе или регламенте Госдумы.
"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", — цитирует агентство спикера Думы.
Володин считает, что данная мера позволит создать общий прозрачный массив предложений граждан, опираясь на который депутаты смогут выстраивать работы в Думе.
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