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Рыбу с Камчатки готовы везти на хранение в Японию. Виноват Китай

Политика

Проблемы с Китаем, который "закрыл ворота" и приостановил закупки импортной рыбы, уже начали сказываться на России. Так, власти Камчатки вынуждены решать вопрос с хранением улова: холодильных мощностей может не хватить.

Рыбу с Камчатки готовы везти на хранение в Японию. Виноват Китай

Напомним, что Китай закупает примерно 70% от общего объёма рыбы, поставляемой Россией на внешние рынки. Ранее эксперты предупреждали, что бизнесменам придётся в срочном порядке переориентироваться на других покупателей, если ситуация не изменится в скором времени.

Помимо проблем со сбытом начались проблемы и с хранением. Как сообщил РИА "Новости" губернатор Камчатки Владимир Солодов, власти уже проводят переговоры с Японией: там помогут сохранить часть выловленной рыбы.

"Сейчас рыбаки находятся в патовой ситуации. Постепенно заполняются холодильные мощности, проработаны вопросы задействования холодильных мощностей сопредельных государств, в частности, Японии, для того, чтобы затем можно было осуществлять реэкспорт.

Там не очень большой объём хранения, но принципиальное подтверждение есть", — уточнил Солодов.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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