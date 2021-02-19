Безрыбное место: эксперт оценил "китайскую паузу" в закупках рыбы из РФ

Сложности могут возникнуть у российских поставщиков рыбы: Китай, который покупал 70% нашего импорта, "закрыл ворота" из-за пандемии и резко сократил объёмы закупок.

В Федеральном агентстве по рыболовству подчеркнули: поставки можно возобновить, но если в течение пары недель этого не случится, российским поставщикам придётся искать новые схемы сбыта рыбы.

Насколько критична ситуация? повлияет ли она на цены внутри страны? Мнением с журналистами "Правды. Ру" поделился Александр Фомин, исполнительный директор рыбной Ассоциации.

Рыба "на паузе": о чём предупредили бизнесменов

В последние годы, подтверждает эксперт, Китай покупал около 70% экспортной российской рыбы. И прекращение закупок может привести к тому, что рыбу просто некуда будет девать.

"Более того, там уже с начала года понятно, что многие рыбаки, видимо, решили взять паузу, сократили вылов. Выловили всего 250 тысяч тонн, а сократили примерно на 100-120 тысяч тонн, то есть на треть", — приводит цифры Фомин.

Тенденция к сокращению закупок Китая развивается с середины 2020 года, отмечает эксперт. И понятно, что Росрыболовство даёт бизнесу знать: пора искать другие страны сбыта продукции, чтобы компании не несли финансовые потери.

"Теоретически возможно цены существенно уронить"

Для внутреннего рынка России, по идее, может наступить весьма интересное время. Обилие рыбы может "уронить" ценники, но дело это небыстрое.

"Правительство собирало совещания в феврале, несколько совещаний было на уровне Абрамченко. Все эти темы обсуждаются: и как перенаправить излишки на внутренний рынок, и как поддержать поставщиков, проведя, например, интервенции по закупке этой рыбы. Но есть одна проблема: быстро это сделать не удастся", — подчёркивает Абрамченко.

Таким образом, весной ждать обвала цен на рыбу не стоит. Но в будущем стоимость того же минтая может значительно сократиться — всё зависит от того, что сделает государство. Если производители почувствуют поддержку, то и цены снизятся.

"Теоретически возможно, конечно, цены существенно уронить", — резюмирует эксперт.