Володин дал россиянам совет касательно отпуска

Советом о том, где же лучше провести отпуск в 2021 году, поделился с россиянами председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, отдать предпочтение стоит поездкам по России — и на то есть объективная причина.

Володин отметил, что специалисты всё ещё опасаются возможного роста заболеваемости за рубежом. Так что вместе с желанным загаром можно случайно привезти и коронавирус.

"Приедут люди загорелые и зачастую больные — так же, как происходило в прошлом году. Те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность. А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесет это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине. В этой связи лучше отдыхать дома", — уточнил мысль Володин, выступая на канале "Дума ТВ".

Председатель Госдумы отметил, что в России "есть на что посмотреть", тем более с учётом огромных территорий. Также, подчеркнул он, властям нужно задуматься о создании "условий для бизнеса".