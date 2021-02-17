Председатель ГД рассказал о "гибели США" и "острове свободы"

Если оценивать некоторые мировые державы с точки зрения свобод, то последним "островом свободы" окажется Россия. К такому выводу пришёл председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин, выступая на пленарном заседании ГД 17 февраля, подчеркнул: даже США "гибнет как страна".

"Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединённых Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули всё. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет", — заявил Володин.

Также политик вспомнил и о ситуации на Украине, где оппозиционные СМИ "позакрывали", а также привёл в пример Прибалтику, идущую по тому же "маршруту".

"Россия — последний остров свободы", — резюмировал Володин.

Напомним, что ранее председателю ГД пришлось поработать "переводчиком" и разъяснить смысл нового выражения, которое придумал Владимир Путин.