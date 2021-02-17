Если оценивать некоторые мировые державы с точки зрения свобод, то последним "островом свободы" окажется Россия. К такому выводу пришёл председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин, выступая на пленарном заседании ГД 17 февраля, подчеркнул: даже США "гибнет как страна".
"Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединённых Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули всё.
А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет", — заявил Володин.
Также политик вспомнил и о ситуации на Украине, где оппозиционные СМИ "позакрывали", а также привёл в пример Прибалтику, идущую по тому же "маршруту".
"Россия — последний остров свободы", — резюмировал Володин.
Напомним, что ранее председателю ГД пришлось поработать "переводчиком" и разъяснить смысл нового выражения, которое придумал Владимир Путин.
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