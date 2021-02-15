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Медведев пояснил, как власти спасли ситуацию в стране в 2008 году

Политика

2008 и 2009 годы ознаменовались масштабным мировым экономическим кризисом, который был опасен для многих стран. Лишь грамотные действия российского руководства помогли избежать "драматического сценария".

Медведев пояснил, как власти спасли ситуацию в стране в 2008 году

Рассказывая о том, какая ситуация сложилась в тот непростой период, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул: жители страны очень боялись ещё одной девальвации (как, например, в 1998 году).

"Поэтому те деньги, которые мы расходовали на поддержку рубля, на поддержку плавающего курса, думаю, что в конечном счёте, это всё равно было правильно, потому что это позволило не допустить драматического сценария", — пояснил Медведев в рамках интервью для документального многосерийного фильма "Крепость".

Политик добавил, что часто девальвация происходит слишком "мощно", в результате чего люди массово "убегают" из национальной валюты в иностранные.

"Помню, как мы обсуждали: 40 [рублей за доллар] — это нормально? Вроде нормально, а вот 45 — уже плохо, потому что это психологический коридор, и внутри этого коридора люди ещё не примут решение о бегстве из рубля", — вспоминает Медведев.

Автор: Константин Шапров
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