Медведев пояснил, как власти спасли ситуацию в стране в 2008 году

2008 и 2009 годы ознаменовались масштабным мировым экономическим кризисом, который был опасен для многих стран. Лишь грамотные действия российского руководства помогли избежать "драматического сценария".

Рассказывая о том, какая ситуация сложилась в тот непростой период, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул: жители страны очень боялись ещё одной девальвации (как, например, в 1998 году).

"Поэтому те деньги, которые мы расходовали на поддержку рубля, на поддержку плавающего курса, думаю, что в конечном счёте, это всё равно было правильно, потому что это позволило не допустить драматического сценария", — пояснил Медведев в рамках интервью для документального многосерийного фильма "Крепость".

Политик добавил, что часто девальвация происходит слишком "мощно", в результате чего люди массово "убегают" из национальной валюты в иностранные.