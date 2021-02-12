Продуктовые карты могут стать реальностью для жителей Новосибирска

Несмотря на отказ Кремля от введения продуктовых карточек по всей стране, власти некоторых регионов взяли идею на карандаш. Дальше всех на текущий момент продвинулись чиновники Новосибирска: уже в 2022 году для горожан могут ввести электронные продуктовые карты.

По данным, которые приводит пресс-служба совета депутатов Новосибирска, на текущий момент планируется поиск идей, которые помогли бы реализовать "карточный проект".

"Если мы найдём успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты", — приводят для СМИ мнение зампредседателя Совета депутатов Антона Тыртышного.

Чиновник отметил, что опросы показали уровень проблемы в городе: 8% горожан сообщили, что денег на еду недостаточно. На текущий момент ведётся обеспечение продуктовыми наборами малоимущих жителей, но в данных наборах набор продуктов один и тот же, то есть некоторые люди из-за аллергии или иных проблем не могут употребить часть набора.

Электронные карты помогут в значительной мере разнообразить рацион, также будут введены ограничения: например, по карте нельзя будет купить спиртное или табачную продукцию.