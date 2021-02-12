Несмотря на отказ Кремля от введения продуктовых карточек по всей стране, власти некоторых регионов взяли идею на карандаш. Дальше всех на текущий момент продвинулись чиновники Новосибирска: уже в 2022 году для горожан могут ввести электронные продуктовые карты.
По данным, которые приводит пресс-служба совета депутатов Новосибирска, на текущий момент планируется поиск идей, которые помогли бы реализовать "карточный проект".
"Если мы найдём успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты", — приводят для СМИ мнение зампредседателя Совета депутатов Антона Тыртышного.
Чиновник отметил, что опросы показали уровень проблемы в городе: 8% горожан сообщили, что денег на еду недостаточно. На текущий момент ведётся обеспечение продуктовыми наборами малоимущих жителей, но в данных наборах набор продуктов один и тот же, то есть некоторые люди из-за аллергии или иных проблем не могут употребить часть набора.
Электронные карты помогут в значительной мере разнообразить рацион, также будут введены ограничения: например, по карте нельзя будет купить спиртное или табачную продукцию.
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