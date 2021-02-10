Ценники "из Кремля": эксперт о масле, росте цен и госрегулировании

Продолжается ценовая неразбериха вокруг растительного масла и семян подсолнечника. Если на полках магазинов ценники "заморозить" более-менее удалось, то с другой стороны "занавеса", на рынках оптовых закупок, масло продолжает дорожать.

С момента появления "руки Кремля" на ценовом пульсе (то есть с конца ноября 2020 года) оптовые цены поставщиков на масло выросли на 8%, поставив рекорд. По итогам первой недели февраля масло подорожало на 2825 рублей.

Что будет весной, когда "заморозка" цен закончится? Планируют ли власти её продлевать, вводить какие-то другие меры регулирования цен?

Ответить на эти вопросы для читателей "Правды. Ру" попробовал Владимир Ионкин, исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Торопись не спеша: что делают власти для регулирования цен

Когда этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, начинает эксперт, президент и председатель правительства говорили не только о мерах "моментального" характера. Понятно, что сгладить ценовой скачок надо было оперативно — но соглашение, к которому власти пришли с поставщиками, производителями и сетями, намного более обширно и глубоко.

"Сейчас подписантов этого соглашения, насколько я знаю, где-то около 10 тысяч. И это "добровольное" сдерживание цен. То есть поставщики и магазины обязуются держать определённую цену. Но там куча нюансов. Есть, например, логистические плечи так называемые. Есть районы, в которые доставка стоит приличных денег. Поэтому каждый субъект рассматривает такие варианты. Есть коэффициенты", — рассказывает Ионкин.

Вопросов, которые нужно решить, огромное количество, продолжает эксперт. Например, Восточной Сибири нет сахарозаводов, но без сахара людей не оставишь. Так что итоговые 110 рублей на ценниках за масло — результат сложной работы.

Масло бывает разное: как магазины компенсируют убытки

Также нужно понимать, уточняет Ионкин: масло бывает разное. Например, есть чистое подсолнечное, есть с добавлением оливкового, есть с присадками, есть импортное. Всё это разнообразие не может стоить одинаковые 110 рублей за литр.

"Более того, любая организация, любая торговая сеть чётко знает и представляет толщину кошелька покупателя. Поэтому выше определённого уровня цены просто невозможно задирать. Понятно, что социально значимые товары будут брать. Но если сахар будет стоить 500 рублей, его будут покупать по килограмму в месяц. И с маслом такая же история", — уточняет момент Ионкин.

Поэтому по некоторым товарам магазины работают в убыток, чтобы помочь покупателям, а компенсируется это наценкой на другие товары. Данная схема называется перекрёстным субсидированием.

"Затраты есть переменные, а есть постоянные"

Государство, продолжает рассказ эксперт, разработало и другие меры по регулированию цен. Например, министр экономики Максим Решетников докладывал, что вводятся экспортные квоты и гибкие пошлины, причём вводятся оперативно.

Однако некоторые меры могут быть неправильно поняты населением. Чего стоит история с продовольственными карточками, которые у многих людей ассоциируются с войной, с блокадой.

"Нужны не карточки, а субсидирование государством покупок граждан. Например, прожиточный минимум у нас 13-13 тысяч, и на него ещё попробуй проживи. Половина уходит на коммунальные услуги, что остаётся? Категория людей, которые ждут помощи, достаточно большая, их нужно поддерживать", — рассказывает Ионкин.

Также проводится субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Дело в том, что в данном секторе всё сильно зависит от того, насколько урожайным был год. Например, по сахару в 2020 году был неурожай, а зарплаты рабочим и прочие расходы никуда не исчезли.

"Затраты есть переменные, есть постоянные. Постоянные никуда не денутся. Если вы сейчас уволите всех рабочих, будет больше безработных — тоже неправильно. А платить вам нечем. То есть тут вот такая вилка. И очень тонкие инструменты должны использоваться, чтобы урегулировать момент. С сахаром вот так произошло. С подсолнечником — тоже", — комментирует Ионкин.

Что будет дальше: рынок или "рука Кремля"?

Вопрос, который волнует многих: что будет с ценами дальше? Эксперт отмечает: цены не могут стоять на месте. Из года в год они растут минимум на уровень инфляции, чудес здесь ждать не стоит.

"Наверное, цены должны расти. Но с каким темпом они растут, на какую величину — это задача, конечно, сейчас правительства и государства. Нужно выстроить модель, которая бы ближе к рыночной, иначе мы уйдём в госрегулирование. А госрегулирование может закончиться дефицитом, потому что производить станет невыгодно", — делает прогноз Ионкин.

Тем же производителям масла будет при жёстком регулировании проще перепрофилировать бизнес, чем работать в убыток.

"В убыток работать никто не будет. Действительно легче просто закрыть производство, либо перепрофилироваться и уйти. Тогда у нас с вами масла не будет", — сообщает Ионкин.

И конечно же, не стоит забывать, что ситуация с ценами не так проста: в ней множество факторов, каждый из которых достоин отдельной статьи.