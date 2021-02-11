Постпред России при ЕС прокомментировал переговоры Лаврова и Борреля

Оценивая переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и главы МИД РФ Сергея Лаврова, не стоит говорить о "достижении дна". Несомненно, они оказались сложными — но в конечном итоге стороны показали свой профессионализм.

Комментарий касательно переговоров дал журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Он отметил, что не стоит преувеличивать: в ЕС, как и в России, считают продолжение диалога очень важным моментом.

"Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнёров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", — уточнил Чижов.

В числе вопросов, поднятых на встрече, были не только те, по которым у РФ и ЕС есть некая общая позиция, но и те, по которым её найти пока не удалось.