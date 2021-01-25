Президент России Владимир Путин рассказал, чем займётся после того, как уйдёт с поста главы государства.

Политик выразил желание попробовать себя в сфере виноделия.

"У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист в области права", — отметил Путин.