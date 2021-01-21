Что? Где? В суде: московские власти подали иск на "знатоков"

Неожиданный иск нашёлся в картотеке сайта Арбитражного суда Москвы. Как оказалось, городские власти успели подать в суд на программу "Что? Где? Когда?". Заседание состоится 16 февраля.

На сайте ведомства уточняется, что в качестве истца выступят представители департамента городского имущества Москвы, ответчиком обозначена региональная общественная организация "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?".

Суть иска: власти столицы недовольны просрочкой по аренде: в "Что? Где? Когда?" должны отдать 1,6 млн рублей за аренду и 325 тысяч рублей за компенсацию пени.

Пока не уточняется, какая именно арендуемая недвижимость будет предметом спора, однако, по общедоступным данным, снимают программу со "знатоками" в районе Крымского вала, в Нескучном саду. Возможно, речь идёт именно об этом месте.

Известный телезрителям домик-"самоварница", к слову, представляет культурную ценность. Это бывший павильон усадьбы Трубецких, постройка — единственное, что осталось от комплекса.