Вызвавшие недовольство некоторых депутатов данные о том, что "ковид-паспорта" всерьёз будут рассматривать в Госдуме, пока не подтверждаются.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идею необходимо тщательно проанализировать, оценить её последствия для населения и затем уже высказываться о целесообразности.
"Всё, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет", — сообщил Володин для СМИ.
Ранее против идеи успел выступить глава "Справедливой России" Сергей Миронов: политик назвал "ковид-паспорта" дискриминацией. Также своим мнением делилась и Валентина Матвиенко, сообщившая: пока "ковидных паспортов" граждане страны не увидят.
Также для читателей "Правды. Ру" своим мнением поделился Филипп Копылов, директором Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.