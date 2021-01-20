В повестке Госдумы нет обсуждения "ковид-паспортов"

Вызвавшие недовольство некоторых депутатов данные о том, что "ковид-паспорта" всерьёз будут рассматривать в Госдуме, пока не подтверждаются.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идею необходимо тщательно проанализировать, оценить её последствия для населения и затем уже высказываться о целесообразности.

"Всё, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет", — сообщил Володин для СМИ.

Ранее против идеи успел выступить глава "Справедливой России" Сергей Миронов: политик назвал "ковид-паспорта" дискриминацией. Также своим мнением делилась и Валентина Матвиенко, сообщившая: пока "ковидных паспортов" граждане страны не увидят.

Также для читателей "Правды. Ру" своим мнением поделился Филипп Копылов, директором Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.