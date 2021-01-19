Ношение в общественных местах респираторов класса защиты FFP2 стало обязательным с понедельника в Баварии, и может стать обязательным во всей Германии.
По оценкам специалистов, фильтрационная способность респираторов FFP2 достигает 94%. Уже с 24 января в Баварии станет обязательным их ношение в общественных местах и в транспорте, за соблюдением этого требования станут следить.
Насколько необходима данная мера — и будет ли что-то подобное в России? Прокомментировать ситуацию журналисты "Правды. Ру" попросили Федота Тумусова, первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы.
"Я считаю, что надо вакцинироваться — это самый верный путь. Но при этом, конечно, и масочный режим, и личную гигиену, и социальное расстояние надо выдерживать", — уверен Тумусов.
Эксперт отмечает, что в Германии пока нет своей вакцины от коронавируса. А та, которую власти будут применять, может оказаться хуже российской.
Респираторы, конечно, с точки зрения защиты эффективнее, добавляет Тумусов. Но они стоят дороже, чем простая маска. Однако в ситуации, в которой оказалась Германия, действия властей Баварии выглядят оправданными.
"Что касается России: я считаю, обязывать не надо, можно рекомендовать носить респираторы. Кто хочет (и может), те их и так носят. А принуждать людей не стоит — хотя бы потому, что стоят респираторы в несколько раз дороже", — резюмирует эксперт.
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