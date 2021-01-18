В Германии планируют перейти к ношению респираторов вместо масок

Ношение в общественных местах респираторов класса защиты FFP2 стало обязательным с понедельника в Баварии, и может стать обязательным во всей Германии.

По оценкам специалистов, фильтрационная способность респираторов FFP2 достигает 94%. Уже с 24 января в Баварии станет обязательным их ношение в общественных местах и в транспорте, за соблюдением этого требования станут следить.

"Власти Баварии убеждены, что респираторы — при правильном ношении — обеспечивают более надёжную защиту, чем простые тканевые или бумажные маски. Но они дороже, поэтому власти намерены предоставить 2,5 миллиона экземпляров FFP2 нуждающимся", — передаёт Euronews.

Получить респираторы в рамках правительственной программы можно будет в аптеках. В первую очередь они предназначены для людей из групп риска (пожилой возраст, наличие хронических заболеваний).

Власти Германии рассматривают возможность распространить эту норму на всю территорию страны. Аналогичное требование вступит в силу с 25 января в Австрии.