В Госдуме с опаской отнеслись к "ковид-паспортам"

"Ковид-паспорта" могут стать очень полезными в повседневной жизни россиян в условиях пандемии коронавируса, однако доступ к медицинской информации и персональным данным россиян должен осуществляться под строгим контролем.

Такую позицию озвучил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована", — отметил парламентарий.

Напомним, 18 января в Башкирии начали выдавать "антиковидные" паспорта, которые представляют собой QR-код.