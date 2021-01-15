"Мы в этих условиях научились жить": Попова - о коронавирусе

Несмотря на отсутствие локдауна, комплекс мер, предназначенный для борьбы с коронавирусом, даёт хороший эффект. В частности, жители страны постепенно привыкают к жизни в новых реалиях.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме (в этом году проводится в режиме онлайн), те меры, которые ввели власти, "неукоснительно исполняются".

"Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас всё работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", — подчеркнула Попова.

Напомним, что власти стран ЕС пока предпочитают более жёсткие ограничительные меры: Так, локдаун в Германии могут, по предварительным данным, продлить до марта-апреля.