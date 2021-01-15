Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Французский гонщик скончался после аварии на "Дакаре"
Обнаружено 200 копий "Принципов" Исаака Ньютона с записями автора
Мама Александра Гудкова высмеяла ведущих шоу Что было дальше?
Мозг парализует тело во время сна - исследование
Из-за сильного землетрясения в Индонезии погибли 34 человека
Плющенко не принял извинений хореографа Тутберидзе
Супруге Грачевского разрешили попрощаться с мужем перед смертью
К 2050 году Земля может достичь критической температуры
На Кубке мира в Оберхофе стартует мужская эстафета

"Мы в этих условиях научились жить": Попова - о коронавирусе

Политика

Несмотря на отсутствие локдауна, комплекс мер, предназначенный для борьбы с коронавирусом, даёт хороший эффект. В частности, жители страны постепенно привыкают к жизни в новых реалиях.

"Мы в этих условиях научились жить": Попова - о коронавирусе

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме (в этом году проводится в режиме онлайн), те меры, которые ввели власти, "неукоснительно исполняются".

"Комплекс мер, которые мы выработали, и которые неукоснительно исполняются, позволяют в отличие от других стран не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас всё работает.

У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", — подчеркнула Попова.

Напомним, что власти стран ЕС пока предпочитают более жёсткие ограничительные меры: Так, локдаун в Германии могут, по предварительным данным, продлить до марта-апреля.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Плющенко не принял извинений хореографа Тутберидзе
В ООН присудили премию Минздраву России
Супруге Грачевского разрешили попрощаться с мужем перед смертью
К 2050 году Земля может достичь критической температуры
На Кубке мира в Оберхофе стартует мужская эстафета
Привившихся от COVID-19 предупредили о необходимости носить маски
Александр Гудков признался в ненависти к Алексею Щербакову из "ЧБД"
Хореограф Тутберидзе признал, что был не прав в конфликте с Плющенко
Эрдоган назначил ректора в университет и спровоцировал протесты
Кузя из "Универа" объяснил свой отказ выплачивать алименты 
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Новости Симферополя
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Интересные Новости
Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"
Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся Рустем Сафронов Любовь Степушова Почему дискредитирована китайская вакцина CoronaVac Любовь Степушова Олег Артюков Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников Олег Артюков
Комментарии
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников