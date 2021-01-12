Bild: немцев могут продержать на жёстком карантине до весны

Новые проблемы могут возникнуть у населения Германии: по данным Bild, власти страны рассматривают вариант с продлением жёсткого варианта карантина до апреля.

В Bild уточняют, что пока речь идёт о сведениях, полученных от источника в окружении Ангелы Меркель, а официального анонса ещё не было. По информации Bild, на закрытой встрече канцлер Германии отмечала, что "британский" вариант коронавируса более опасен, чем прежний, так что власти сделают всё от них зависящее, чтобы спасти людей.

Ко "всему от них зависящему" относится и жёсткий вариант карантина, который при неблагоприятных обстоятельствах может быть продлён сразу на 10 недель, то есть до середины марта — начала апреля (в зависимости от срока "активации").

Напомним, на текущий момент в стране закрыты почти все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и заведений с жизненно необходимыми товарами. Не работают музеи, театры, спортивные объекты; школьники учатся на "удалёнке". В таком режиме страна живёт с 16 декабря 2020 года.