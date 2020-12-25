Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад

Главное событие 2020года — это не пандемия коронавируса, а ограничительные меры, которые были введены в связи с ней.

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Как после войны: экономика рухнула

Эти меры вызвали последствия, которые можно сравнить только с послевоенными.

В 2020 году мировая экономика сократится на 5,2%. Это будет самая глубокая рецессия со времен Второй мировой войны, говорится в докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" от июня 2020 года.

Ожидается, что в 2020 году экономическая активность в странах с развитой экономикой сократится на 7%, а в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах (EMDE) — на 2,5%, и это будет впервые, как минимум, за шестьдесят лет. При этом доходы на душу населения снизятся в целом в мире на 3,6%, что приведет к крайней нищете миллионы людей, констатирует доклад.

По многим аспектам период, который мы переживаем, напоминает период военного времени:

-население ограничивается в передвижении и поведении, растёт депрессия,

-медицинские работники мобилизуются в прямом смысле,

-происходит перераспределение капиталов и рабочей силы — одни отрасли уходят в пассив (транспорт, отдых, гостиничный бизнес,) другие набирают обороты — это оборонный комплекс, фармацевтика, производство продовольствия.

-государство увеличивает свою роль в экономике, в том числе прямыми правительственными контрактами, например на ИВЛ, маски, другое медицинское оборудование и материалы.

-нарушаются прежние торговые и производственные цепочки, ищутся новые, часто более затратные.

"Мы в состоянии войны"

И судя по риторике некоторых политиков, эта ситуация может продолжаться намного дольше, чем мы ожидаем.

"Мы находимся в состоянии войны", — заявил Эммануэль Макрон в своем мартовском телеобращении, объявив о введении общенациональной изоляции во Франции, в то время как Дональд Трамп написал в Твиттере о вирусе как о " невидимом враге ". Причём с приходом "второй волны", усиливается не только риторика, но и практика. Великобританию тут же изолировали партнёры после обнаружения там мутации коронавируса. Германия полностьюзакрылась во второй раз. А уже есть разговоры о "третьей волне" пандемии.

Российское руководство, надо сказать, вовремя опомнилось и перестало следовать западной практике усиления ограничительных мероприятий.

И, конечно, здесь возникает вопрос, а не искусственная ли это война, навязанная миру глобалистами? Цели могут разные, например, скинуть Трампа и устранить растущую угрозу роста национализма и консерватизма по всему миру, что ведёт к перераспределению доходов.

Текущий момент: никто не знает, чем это закончится

Этот год не даёт ответа на вопрос, а как долго продлится эта война. Прогнозы по восстановлению экономик крайне неопределённые. Ситуация в некоторых странах уже сейчас катастрофическая, например на Бали, в Таиланде, уже начинается голод из-за полного отсутствия туристов.

Фондовый рынок разбалансирован, инвесторы уходят в золото и биткоин. Запущен механизм роста долговой нагрузки: государства, бизнес, домохозяйства берут в долг, чтобы поддержать себя. Только за 10 месяцев 2020 года мировой долг вырос еще, как минимум, на 17 триллионов долларов. Для того, чтобы обеспечивать кредиты и пособия Центральные банки начинают печатать деньги, поскольку доходы в бюджет падают из-за сокращения потребления, инвестиций и экспорта.

В какой то момент накопленная денежная масса спровоцирует инфляцию, надо будет расплачиваться по долгам, а нечем, поэтому будет много дефолтов, в том числе на уровне государства. Что это несёт населению, россиянам хорошо известно по 90-м годам прошлого века.

Глобалисты просчитались

Бессрочный карантин запустил также волну политической дестабилизации, она уже добила многие правительства, пример США очевиден. Но нам ближе примеры Киргизии и Белоруссии, непонятно, что будет с государственностью в этих странах.

На грани кризиса многие правительства в Европе (да и сам Евросоюз), Латинской Америке, Азии. Любопытно, что выиграли здесь те страны, которые имеют сильное централизованное управление, мобилизационный ресурс и суверенитет - Китай, Россия. И если это искусственная война, то глобалисты либо просчитались, либо это не они её начали (кстати, нельзя исключать Китай — не из глобалистов, не из самостоятельных игроков).

Но и в консервативных государствах эта война может принести институциональные изменения и новый общественный договор, если не будет налажен диалог с населением.

Слабые станут слабее, а сильные — сильнее

Ещё одно следствие текущей войны — это усиление всякого рода силовых решений конфликтов, карабахский конфликт тому пример. Слабые страны становятся слабее, сильные — сильнее, за счёт того же мобилизационного ресурса.

Озабоченные здоровьем своих военнослужащих, Запад сегодня выводит свои войска из "горячих точек". Это приведёт на фоне ожиданий о голоде и безработице (а ООН уже говорит о том, что 2021-й будет годом гуманитарной катастрофы), к росту дестабилизирующих тенденций. Возможно переформатирование локальными силами постсоветского, европейского, американского пространств, пространства Ближнего Востока, и, как результат, состоится новая "Ялтинская конференция". Но, двигаясь по этой дороге — в ад или рай, точно не известно, многие не доживут.

А как же вакцина, неужели она не вернёт миру прежнее состояние? Ответ на это вопрос мы узнаем не раньше, чем через год.

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