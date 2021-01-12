Путин рассказал, где прокуратуре следует "наращивать усилия"

12 января в календаре праздников располагается День работника прокуратуры. С поздравлением для всех выбравших сложную и ответственную работу выступил Владимир Путин. Поздравление главы государства транслировали на "России-24".

Президент отметил, что представители прокуратуры стоят на страже закона, оберегают общество от произвола. Далее он привёл цифры: за 2020 год сотрудники прокуратуры отследили более 3,5 млн случаев нарушения федеральных законов, которые "конвертировались" в 19 тысяч уголовных дел.

"За каждой этой цифрой восстановленная правда и справедливость", — отметил Путин.

Далее президент попросил прокуратуру обратить внимание на ряд важных моментов. Например, необходимо активнее бороться с экстремизмом и коррупцией.

"Следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета", — отметил президент.

Также важны проекты, защищающие окружающую среду, работа в ходе грядущих выборов, надзорное сопровождение нацпроектов.